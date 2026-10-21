Házkutatást tartottak az ukrán jegybank elnökénél

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) házkutatást tartott az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) épületében, valamint a pénzintézet egyik munkatársának lakóhelyén. Az ügyben egyelőre senkit sem vettek őrizetbe, és gyanúsítást sem közöltek.

Az intézkedésekről Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő számolt be Telegram-csatornáján. Információi szerint a nyomozók Andrij Pisnij jegybankelnök irodájában is eljárási cselekményeket végeztek, és nemcsak a munkahelyén keresték fel.

A NABU megerősítette, hogy nyomozói a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) eljárási felügyelete mellett tartanak házkutatást a jegybank épületében és az egyik alkalmazott lakóhelyén. A hivatal közlése szerint az intézkedésekre a hatályos jogszabályoknak megfelelően, engedéllyel kerül sor.

A nyomozás érdekeire hivatkozva a hatóság egyelőre nem közölt további részleteket.

Az Ukrán Nemzeti Bank szintén megerősítette, hogy a NABU nyomozati cselekményeket folytat az intézmény épületében. Közölték, hogy az eljárás lezárása után adnak további tájékoztatást, a jegybank pedig a megszokott rendben folytatja működését.

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