Felfüggesztették Haluscsenkót igazságügyi miniszteri tisztségéből

Az ukrán kormány ideiglenesen felfüggesztette Herman Haluscsenkót az igazságügyi miniszteri feladatok ellátása alól.

A döntésről Julija Szviridenko miniszterelnök számolt be a Telegramon, hozzátéve, hogy a határozatot a kabinet rendkívüli ülésén hozták meg november 11-én délelőtt.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a tárca vezetését ideiglenesen Ljudmila Szuhak veszi át.

„Ma rendkívüli kormányülést tartottunk, amelyen döntés született Herman Haluscsenko felfüggesztéséről. Az igazságügyi miniszteri feladatokat átmenetileg Ljudmila Szuhak látja el”

– közölte Szviridenko.

