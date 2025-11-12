Felfüggesztették Haluscsenkót igazságügyi miniszteri tisztségéből
Az ukrán kormány ideiglenesen felfüggesztette Herman Haluscsenkót az igazságügyi miniszteri feladatok ellátása alól.
A döntésről Julija Szviridenko miniszterelnök számolt be a Telegramon, hozzátéve, hogy a határozatot a kabinet rendkívüli ülésén hozták meg november 11-én délelőtt.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint a tárca vezetését ideiglenesen Ljudmila Szuhak veszi át.
„Ma rendkívüli kormányülést tartottunk, amelyen döntés született Herman Haluscsenko felfüggesztéséről. Az igazságügyi miniszteri feladatokat átmenetileg Ljudmila Szuhak látja el”
– közölte Szviridenko.