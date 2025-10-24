Hét év börtönbüntetésre ítéltek egy dnyiprói lakost Kárpátalján

A Munkácsi Járási Rendőrkapitányság által lefolytatott vizsgálat eredményei alapján a bíróság elítélt egy 52 éves dnyiprói lakost, akit 10 és 11 éves lányok elleni szexuális erőszakkal vádoltak meg – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A rendfenntartók 2025 februárjában tartóztatták le a gyanúsítottat. A bűncselekmény az egyik áldozat otthonában történt. A lányok az egyik szobában tartózkodtak, amikor a férfi, az egyik lány édesanyjának vendége, hirtelen belépett hozzájuk. A férfi ezután elkezdte fogdosni a lányokat, akik ijedtükben kiszaladtak a lakásból és elmesélték az esetet a másik lány szüleinek, akik értesítették a rendőrséget.

Az áldozatokkal történő pszichológiai vizsgálat megállapította, hogy az elkövető a bejelentett eset előtt is molesztálta a lányokat.

Az 52 éves férfit a bíróság hét évig terjedő szabadságvesztésre ítélte.

