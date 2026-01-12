Meghalt egy 7 éves fiú egy kárpátaljai rehabilitációs központban

Egy 7 éves kifiú életét vesztette egy kárpátaljai rehabilitációs központban. A rendőrség tájékoztatása szerint a Huszti Járási Rendőrkapitányság munkatársai nyomozást indítottak az ügyben.

A kisfiút az egyik városi, fogyatékkal élő gyermekek számára létrehozott rehabilitációs központban nevelték.

A nyomozás szerint az áldozat 2025 áprilisában került a központba. Novemberben a gyermek több hétig fekvőbeteg ellátásban részesült egy egészségügyi intézményben, ahol az orvosok szerint átfogó konzervatív terápiás kezelésben részesült, és ahonnan kielégítő állapotban távozott.

A rehabilitációs központba való visszatérése után a fiú állapota romlani kezdett, és hamarosan súlyos állapotba került. Az intézmény gyermekorvosa ugyanakkor nem biztosított beutalót ismételt kezelésre a fiú számára. Ennek következtében a gyermek december 4-én meghalt.

Az orvos ellen eljárás indult. A rendőrség nyomoz az ügyben, hogy feltárják az eset minden körülményét.

Kárpátalja.ma