Hétfőtől szigorú korlátozásokat vezetnek be Lembergben

Andrij Szadovij, Lviv (Lemberg) polgármestere bejelentette, hogy hétfőtől a nyugat-ukrajnai városban is szigorú korlátozásokat vezetnek be: az iskolákban november 1-jéig oktatási szünet lesz, bezárnak az óvodák is. A kulturális és sportlétesítmények, bevásárlóközpontok, vendéglátó egységek csak akkor működhetnek, ha az alkalmazottak és a látogatók be vannak oltva, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel rendelkeznek, és a helyiségekben a férőhelyeket legfeljebb a feléig tölthetik meg. A vendéglátóhelyek a fenti feltételek mellett is csak este 11 óráig tarthatnak nyitva.

Herszon után hétfőtől újabb négy megye – Odessza, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Donyeck – kerül át a vörös besorolásba. Kárpátalja és a főváros, Kijev egyelőre még a jelenlegi legenyhébb, sárga kategóriában van.

Ukrajnában vasárnapra 11 288-cal 2 635 170-re nőtt az azonosított új fertőzöttek száma, az elhunytaké 219-cel 60 633-ra, az aktív betegeké pedig több mint 7500-zal 248 540-re.

Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 6 467 945-en kapták meg valamely védőoltás mindkét dózisát a 42 millió lakosú Ukrajnában. További 1 454 470-en még csak az oltás első dózisát vették fel. Szombaton 82 200 embert oltottak be az országban.

Forrás: mti.hu