Megújult Ilosva nagy múltú hídja

Befejeződött az Irsavka folyót átszelő ilosvai (Irsava) híd teljes rekonstrukciója – olvasható a kárpátaljai közútkezelő Facebook-oldalán.

A város képét az 1920-as évek óta meghatározó híd betonszerkezetét egy speciális keverékkel erősítették meg, a vasszerkezetek állagának megóvására pedig elasztikus festéket használtak.

A macskaköves útburkolatot is felújították, vízelvezetőkkel látták el, illetve megújult a híd korlátja, melynek pótlásakor az eredeti minta alapján dolgoztak.

Az elvégzett munkáknak köszönhetően Ilosva több mint száz éves hídja megőrizte történelmi jellegét, ugyanakkor biztonságosabb és kényelmesebb lett az autósok és a gyalogosok számára is.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Közútkezelő Szolgálat