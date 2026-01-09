Hideg időjárás: működnek a Legyőzhetetlenségi pontok a Beregszászi kistérségben

A több napja tartó havazás és a nappali, valamint éjszakai órákban tapasztalható tartós hőmérséklet-csökkenés miatt a Beregszászi kistérség vezetése felhívta a lakosság figyelmét a közösségben működő Legyőzhetetlenségi pontok elérhetőségére.

A Legyőzhetetlenségi pontok olyan biztonságos és felszerelt helyek, amelyek a hideg időszakban, illetve esetleges áramkimaradások vagy rendkívüli helyzetek idején nyújtanak segítséget a lakosság számára. Ezeken a pontokon bárki felmelegedhet, feltöltheti mobilkészülékeit, forró teát fogyaszthat, valamint megkaphatja a szükséges támogatást a nehéz időszakban.

Beregszász városában jelenleg két Legyőzhetetlenségi pont működik. A Kazinczy utca 5. szám alatt található helyszín éjjel-nappal nyitva tart, míg a Hunyadi utca 23. szám alatt, a könyvtár épületében működő pont naponta 7:30 és 17:00 óra között fogadja az érkezőket.

Az elöljárói körzetekben a Legyőzhetetlenségi pontok az adminisztratív épületekben működnek, minden nap 7:30 és 17:00 óra között.

A kistérség vezetése arra kéri a lakosokat, hogy fokozottan vigyázzanak magukra és szeretteikre a téli időjárás idején, és szükség esetén vegyék igénybe a rendelkezésre álló segítséget. A közlemény hangsúlyozza: a közösség összefogása és az egymás iránti odafigyelés különösen fontos a rendkívüli időszakokban.

Kárpátalja.ma