Higanyt árusított egy munkácsi nő

Higany árusítása miatt őrizetbe vettek egy munkácsi nőt március 7-én – tudatta a kárpátaljai rendőrség hivatalos oldalán.

A nő nagy tételben árusította az erősen mérgező anyagot.

A büntetett előéletű nőt értékesítés közben érték tetten, mintegy 2,5 kilogramm higany volt nála, amit 25 000 amerikai dollárért adott el.

A mérgező anyagot és a pénzt a rendőrség lefoglalta. Az ügyben eljárás indult. A nőt letartóztatták. A bíróság 363 000 hrivnya összegű óvadékot állapított meg. Akár 10 év börtönbüntetésre is ítélhetik.

A higany egy erősen mérgező kémiai anyag. Higanytartalmú eszközök (régebbi hőmérő, orvosi készülékek, mérőműszerek) sérülése vagy törése esetén a szabadba kerülő folyékony higany okozhat súlyos, akut mérgezést. A szennyezésből a levegőbe kerülő nagyobb mennyiségű higanygőz belégzése akár halállal végződő mérgezés forrása is lehet. A higany többféleképpen kerülhet be az emberi szervezetbe, nemcsak ételekkel és italokkal, hanem higanygőz formájában, a légutakon át, vagy a bőrön keresztül is. A higany és vegyületei különösen ártalmasak a magzatoknak. Ha a terhesség alatt az anya higanymérgezést kap, akkor a gyermeknél súlyos fejlődési rendellenességek fordulhatnak elő. A nehézfémek hagyományos úton, a veséken és bélrendszeren keresztül szinte egyáltalán nem üríthetők ki, ezért elraktározódnak a szervezetben. A betegségre nincs gyógymód, azonban a tünetek enyhíthetők, illetve már létezik egy kezelés, amely segít kitisztítani a szervezetből a nehézfémeket.

Kárpátalja.ma