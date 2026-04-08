Hó borította be a Szinevéri-tavat

A naptár szerint már javában tart a tavasz, a Kárpátok magasabban fekvő vidékein azonban a tél még nem adta át teljesen a helyét az enyhébb időjárásnak. A Szinevéri-tó környékét friss hótakaró borította be, különleges látványt nyújtva az odalátogatóknak.

A reggeli órákban a hőmérséklet -3 °C-ig süllyedt, ami hozzájárul a télies körülmények fennmaradásához a hegyvidéken.

A nemzeti park munkatársai arra figyelmeztetik a turistákat, hogy fokozott óvatossággal kiránduljanak a térségben. Javasolják a megfelelő, meleg öltözet viselését, a csúszásmentes lábbeli használatát, valamint azt, hogy a látogatók kizárólag a kijelölt turistautakon közlekedjenek, mivel a talaj több helyen jegessé válhat.

A szakemberek szerint a jelenlegi időjárási viszonyok egyedülálló élményt kínálnak: a tél és a tavasz különleges találkozása festői tájat varázsol a hegyekbe, amely ritka látványosságnak számít még ezen a vidéken is.

