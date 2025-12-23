Hogyan állítsuk fel a karácsonyfát biztonságosan?

A karácsony közeledtével a tűzvédelmi szabályokra is érdemes odafigyelni. A Renkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) szakértői a biztonságos karácsonyfa-állításról adtak tanácsokat.

Viktor Vitovetszkij, a DSZNSZ Polgári Védelmi Eseményszervezési Főosztályának igazgatója elmondta, hogy a műfenyőt mindig stabil talapzatra kell helyezni, különösen, ha otthon háziállat, például macska is van, mert így jelentősen nő a baleset kockázata. A műfenyő felállításánál mindig kövessük a gyártói útmutatót, mivel a helytelen felállítás következtében a fa felborulhat.

A szakember hangsúlyozta, hogy a karácsonyi égőket csak olyan készülékekkel használjuk, amelyek gyári minősítésűek vagy rendelkeznek tanúsítvánnyal. Ha a fa dőlése következtében megsérül az elektromos dekoráció, az könnyen tüzet okozhat.

A díszítésnél is érdemes figyelni a biztonságra: ne használjunk gyúlékony anyagokat, például vattát, és a díszek legyenek nem éghetőek. Gyertyát sem szabad a fán elhelyezni.

Ha élő fenyőt állítunk fel, például homokkal teli vödörben, öntözni kell mind a fát, mind a homokot, hogy a fa ne száradjon ki, hosszabb ideig megőrizze frissességét, és csökkentsük a tűzveszélyt.

A DSZNSZ szakértői szerint ezek az egyszerű szabályok jelentősen csökkentik az otthoni tűzesetek kockázatát, és biztonságosabbá teszik az ünnepi dekorációt.

