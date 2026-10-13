Hol él a legtöbb medve a Kárpátokban?

2026-ban összesen 154 barnamedvét regisztráltak az Ukrán Erdők Állami Vállalat Kárpáti Kirendeltségéhez tartozó erdőterületeken. Kárpátalján 48, Ivano-Frankivszk megyében 91, Lemberg megyében pedig 15 példányt számoltak össze – tudatta a goloskarpat.info.

A felmérés szerint a legtöbb medvét Ivano-Frankivszk megyében észlelték, Kárpátalja a második helyen végzett. Az adatok azonban nem tükrözik a megyék teljes medveállományát, mivel csak az adott erdőgazdaságokhoz tartozó területekre vonatkoznak.

A Kárpátalján regisztrált 48 példány tehát az adott felmérés eredményét mutatja, és nem jelenti azt, hogy a megye teljes területén mindössze ennyi barnamedve él.

Igor Dikij, a WWF-Ukrajna szakértője az Espreso.Zahidnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy a medvék nagy távolságokat tesznek meg, és több megye területén is áthaladhatnak. Az összehangolt megfigyelések hiánya miatt ugyanaz az állat akár több felmérésben is szerepelhet.

A pontosabb állománybecsléshez ezért összehangolt, egész éves megfigyelésekre van szükség. Ebben a fotócsapdák is fontos szerepet játszhatnak.

Ősszel a medvék intenzíven keresik a táplálékot a téli időszak előtt. A kirándulóknak érdemes zajt kelteniük az erdőben, nem szabad megközelíteniük a bocsokat, és kerülniük kell a vadállatok közeli fényképezését.

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