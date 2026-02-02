Hol történik a legtöbb halálos közúti baleset Kárpátalján?

A legtöbb sérüléssel és halálos áldozattal járó közúti közlekedési balesetet 2025-ben a Huszti járásban regisztrálták Kárpátalján – derül ki a megyei rendőrség adataiból. A járás területén 75 olyan baleset történt, amelyben valaki megsérült vagy elhunyt.

A Kárpátalja Megyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a közölt statisztikák azokra a területekre vonatkoznak, amelyeket a megyei rendőrség alárendeltségébe tartozó egységek felügyelnek. A járőr- és autópálya-rendőrség által ellenőrzött útszakaszokon történt baleseteket külön nyilvántartásban kezelik.

Tavaly:

a Técsői járásban 63 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet jegyeztek fel,

a Beregszászi járásban 48-at,

az Ungvári járásban 53-at,

a Munkácsi járásban 43-at,

míg a Rahói járásban 41 ilyen eset történt.

Összehasonlításképpen: 2024-ben Kárpátalja egész területén 1788 közúti balesetet regisztráltak, amelyek közül 332 járt sérüléssel. Az elmúlt évben 79 ember vesztette életét az utakon, további 341 személy pedig megsérült.

A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a közlekedőket, különösen a hegyvidéki és nagy forgalmú útszakaszokon, ahol a statisztikák szerint a legsúlyosabb balesetek történnek.

Kárpátalja.ma