Holttesteket találtak egy autószervízben Lemberg közelében

Lőtt sebekkel teli férfi holttesteket találtak autószervíz irodájában Pidrjaszne településen szeptember 12-én – közölte a Lemberg Megyei Rendőrség sajtószolgálata.

A rendfenntartók megállapították, hogy valószínűleg konfliktus alakult ki a helyiséget bérlő férfi és a főbérlő között, amely gyilkosságig fajult.

Megállapították, hogy egy 33 éves lembergi járási lakos, aki az autószervíz helyiségét bérelte, először lelőtte a 39 éves főbérlőt, majd öngyilkosságot követett el. Mindketten a helyszínen belehaltak sérüléseikbe.

A rendvédelmi szervek lefoglalták a gyilkos fegyvert, és szakértői vizsgálatra küldték. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma