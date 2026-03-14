Holttestet találtak egy lakásban Ungváron

Tűzesetről érkezett bejelentés a március 12-án délután egy ungvári többemeletes lakóépületből – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A helyszínre kiérkező tűzoltók megállapították, hogy a füstöt egy odaégett étel okozta. A lakásban megtalálták a lakás 1947-ben született tulajdonosának holttestét.

Hanna Dan, rendőrségi szóvivő szerint az idős nő valószínűleg szén-monoxid-mérgezésben hunyt el. A halál végleges okát az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat után állapítják meg.

