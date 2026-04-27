Holttestre bukkantak a Técsői járásban

Egy 1967-ben született férfi holttestére bukkantak április 26-án Németmokrán (Nyimecka Mokra) – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán hétfőn.

A DSZNSZ közlése szerint a holttestet a helyiek húzták ki a vízből, és átadták a rendvédelmi szerveknek. A mentőegységek nem vettek részt a helyszíni munkában.

Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség szóvivője a Szuszpilne hírportálnak azt nyilatkozta, hogy a helyi férfi holttestén nem találtak erőszakra utaló jeleket. Rokonai szerint a férfinak korábban epilepsziás rohamai voltak.

A holttestet igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra küldték.

