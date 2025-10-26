Zord időjárás miatt hívták a hegyimentőket a Hoverlára

Vasárnap egy kijevi nőtől érkezett segélyhívás a mentőszolgálathoz. A Hoverlán túrázó asszony tizenhárom éves lányával együtt rekedt a hegyoldalon, miután a kedvezőtlen időjárási körülmények akadályozták a haladásukat – olvasható a Zakarpattya 24 hírportálon.

A segélyhívó végig a vonalban maradt, így sikerült meghatározni pontos tartózkodási helyüket. A hegyimentők a Hoverla lábánál fekvő állomásukra szállították a turistákat.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata felhívja a túrázni vágyók figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék az időjárás-előrejelzést, és egyeztessék tervezett útvonalukat a mentőegységekkel.

