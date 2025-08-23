Humanitárius segélycsomag érkezett a Koreai Köztársaságból

Buszokat és generátorokat kapott a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) a Koreai Köztársaság ukrajnai nagykövetségétől – adta hírül a DSZNSZ a Facebook-oldalán.

Az átadás Kijev megye egyik tűzoltó-mentő egységének területén zajlott, a Koica és Unops Koreai Nemzetközi Együttműködési Ügynökség közreműködésével.

Olekszij Migrin, a DSZNSZ helyettes vezetője az ünnepélyes átadón kiemelte, hogy egy ilyen támogatás kulcsfontosságú az ukrán mentősök számára.

„Az új felszerelés valódi támogatást jelent, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabban, biztonságosabban és nagyobb mobilitással cselekedjünk”

– jegyezte meg.

Kárpátalja.ma