Húsvét alkalmából köszöntötte a keresztényeket az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszöntötte a nyugati keresztényeket húsvét ünnepe alkalmából. Az államfő azt kívánta, hogy minden, a gonosztól való védelemért könyörgő ima meghallgatásra találjon.

„Köszöntök mindenkit, aki ma ünnepli a húsvétot Ukrajnában és a világban. Népünk és az egész emberiség számára nehéz időkben az élet halál feletti, a jó rossz feletti, az igazság hazugság feletti győzelmébe vetett remény erősebb, mint valaha. Mindaz, amit Krisztus feltámadása jelképez, adjon erőt népünknek, lelkünknek és mindannak a jónak, ami az emberekben él — hogy győzedelmeskedjen a sötétség, a pusztítás, a drónok, a rakéták, az igazságtalanság és a megszállás felett” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök Isten kegyelmét és békét kívánt mindenkinek.

„Hallgassák meg ma a gonosztól való védelemért elmondott imákat. Egyesítse a hit a jó szíveket, és erősítse meg azokat, akik otthonukat védik. Jusson közelebb minden nemzet az igazi biztonsághoz. Higgyünk a békében! Higgyünk Ukrajnában!”

– írta az államfő.

A nyugati rítusú keresztények április 5-én ünneplik Jézus Krisztus feltámadását. A keleti keresztény egyházak (ortodox) húsvétja április 12-re esik.

