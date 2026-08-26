Húszmillió hrivnyás óvadékot szabtak ki az ukrán elnök volt kabinetfőnök-helyettesére

Húszmillió hrivnyás (139,2 millió forint) óvadékot szabott ki az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság a pénzmosással gyanúsított Irina Mudra, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök volt kabinetfőnök-helyettese szabadlábra helyezése ellenében – jelentette az Interfax-Ukrajina ukrán hírügynökség kedden.

A gyanúsított közölte, hogy igyekszik összeszedni a megszabott összeget.

A bíró kedden hozta nyilvánosságra a döntését, amelyben – részben helybenhagyva az ügyészség javaslatát – 60 napi előzetes őrizetbe helyezést rendelt el, amely alól a gyanúsított csak az óvadék ellenében mentesülhet.

Az UNIAN ukrán hírügynökség augusztus 19-én jelentette az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalra (NABU) hivatkozva, hogy a NABU a Korrupcióellenes Ügyészséggel (SZAP) közösen különleges műveletet hajt végre egy politikai személyiségek vezetése alatt álló bűnszervezet leleplezése érdekében,és a szervezet működtetésében jelenlegi és volt parlamenti képviselők, valamint az ukrán elnöki hivatal magas rangú tisztviselői is érintettek.

A NABU – Ukrajinszka Pravda hírportál által idézett – közleménye szerint a Forrest Gump fedőnevű művelet során feltárt csoport bűncselekmény útján szerzett pénzeszközök tisztára mosását szervezte meg. A NABU szerint 150 millió hrivnyáról (egymilliárd forint) van szó készpénzben, amelyet számos fedőcég számláin keresztül hoztak be a legális forgalomba egy állami bank segítségével, hogy kifizessék ezzel az ország energetikai szektorát érintő kiterjedt korrupciós hálózat egyik feltételezett tagjának, a pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel meggyanúsított Herman Haluscsenko volt energetikai és igazságügyi miniszter óvadékát.

Volodimir Zelenszkij augusztus 19-én írta alá kabinetfőnöke helyettesének a menesztését.

Zelenszkij kormánya már korábban is a korrupcióellenes hatóságok vizsgálatának célkeresztjébe került, ami az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak menesztéséhez vezetett. Az ukrán vezető ennek nyomán különösen az Európai Unió felé biztosítékokat adott arra vonatkozóan, hogy szigorúan fellép a korrupcióval szemben Ukrajnában. A reformok ellenére az EU-tagságra törekvő országot Európa egyik legkorruptabb államának tartják.

Forrás: MTI

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