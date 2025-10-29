Huszonhatodik alkalommal tisztították meg az Égermezei-víztározó partját

A Chysto.de környezetvédelmi kezdeményezés aktivistái immár huszonhatodik alkalommal szerveztek ökopikniket az Égermezei-víztározó, vagy ahogyan sokan nevezik, a „Kárpátaljai tenger” partján.

Az idei rendezvény mottója – A magunkéért, magunk között – a közösség összetartását és a családias hangulatot hangsúlyozta. Bár a résztvevők száma ezúttal valamivel kisebb volt, az akció hatékonysága nem csökkent: a gyűjtött hulladékot gondosan szétválogatták újrahasznosítás céljából.

A Chysto.de kezdeményezést 2020-ban indították, és azóta az önkéntesek rendszeresen takarítják a víztározó partját. A terület 2022-ben helyi jelentőségű tájvédelmi körzet státuszt kapott, ami tovább növeli természeti értékének elismerését.

Az elmúlt öt év során a mozgalom tagjai több mint 18 tonna hulladékot gyűjtöttek és válogattak szét, amelynek jelentős részét sikerült újrahasznosítani. Az eredmények azt mutatják, hogy a terület szennyezettsége fokozatosan csökken, miközben a helyiek és a látogatók körében nő a környezettudatosság és a természet iránti felelősségérzet.

A szervezők hangsúlyozták: a Chysto.de célja nem csupán a szemétszedés, hanem a közösség formálása és a példamutatás – hogy a tiszta természet közös ügy legyen mindenki számára.

Kárpátalja.ma

A mukachevo.net nyomán.