A fűtetlen iskola miatt tiltakoztak a Huszti járásban

Spontán tiltakozó akcióra került sor a huszti járási Izán november 10-én. A helyiek a fűtetlen iskola miatt zárták le rövid időre a településen az utat – számoltak be róla helyi források.

A szülők elmondása szerint a tantermekben annyira alacsony a hőmérséklet, hogy a gyerekek kabátban ülnek az órákon. A tiltakozók azt követelik, hogy az illetékes hatóságok azonnal állítsák helyre az iskolában a fűtést, hiszen a hideg komoly egészségügyi kockázatot jelent a diákok számára.

„A gyerekek fáznak az órákon, ez így nem mehet tovább. Csak azért szántuk magunkat erre a lépésre, hogy végre meghalljanak minket” – mondta az egyik résztvevő.

Egyelőre nem ismert, mennyi ideig tartott a blokád, hányan vettek részt a megmozduláson, illetve hogyan reagáltak a helyi hatóságok és a közműszolgáltatók az esetre. A közösség azt várja, hogy az önkormányzat haladéktalanul intézkedjen.

Kárpátalja.ma/transkarpatia.net