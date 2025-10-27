Ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben október 27-től az Aknaszlatina–Máramarossziget határátkelőn – tudatta az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán hétfőn.

A tájékoztatás szerint hétköznap 09:00 és 15:30 között szünetel a járművek regisztrációja. A gyalogosforgalmat nem érintik a korlátozások.

A forgalomkorlátozásokra a Tisza folyón átívelő híd újjáépítésével kapcsolatos munkálatok miatt van szükség. A munkálatok körülbelül 33 napig tartanak.

Az utazókat arra kérik, vegyék figyelembe az információt, mielőtt útnak indulnak.

