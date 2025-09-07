Ideiglenesen megváltozott a Csap–Kremencsuk vonat menetrendje

Az Ukrajnát ért nagyszabású orosz légitámadás következtében szeptember 7-én ideiglenesen megváltozott a Csap és Kremencsuk között közlekedő vonatjárat menetrendje – tudatta az Ukrán Állami Vasúttársaság (Ukrzaliznicja) a Facebook-oldalán.

A légicsapásban megrongálódott a Dnyeperen átívelő vasúti híd, így Kremencsuk a következő napokban csak közúton közelíthető meg.

A tájékoztatás szerint a Csapból induló 260-as számú vonat csak Krjukiv-na-Dnyipro állomásig közlekedik, onnan autóbusszal lehet eljutni Kremencsukba. A Kárpátalja felé utazó utasok szintén autóbuszokkal hagyhatják el a várost.

Az Ukrzaliznicja közleményében hangsúlyozta: a következő napokban, amíg zajlanak a javítási munkálatok, az érintett területek elkerülése miatt vonatkésésekre kell számítani.

