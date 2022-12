Idén közel 3 000 sofőrt vontak felelősségre a biztonsági öv miatt

A kárpátaljai járőrőrség sajtószolgálata szerint 2022-ben 2 824 sofőrt büntettek meg a biztonsági öv mellőzése miatt.

Az ukrán KRESZ szerint a biztonsági övet nem csupán a sofőrnek, de minden utasának is be kell kötnie, beleértve a hátsó ülésen utazókat is.

Közúti baleset esetén a halálos sérülések elkerülésében a passzív biztonsági eszközök szerepe kiemelten nagy. Kutatások azt mutatják, hogy a biztonsági öv használatának elmulasztása jelentősen növeli a halálos tragédiák, illetve a súlyos sérülések bekövetkezésének kockázatát.

A rendőrség felhívja a sofőrök figyelmét arra, hogy indulás előtt mindig csatolják be biztonsági öveiket.

