Idén már közel ezer hektárnyi terület égett le Kárpátalján

Az idei évben már közel ezer hektárnyi terület égett le Kárpátalján a száraz növényzetet, bokrokat és hulladékot érintő tüzek következtében. Az év eleje óta 1767 ilyen tűzesetet regisztráltak – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége augusztus 27-én.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint csak az elmúlt egy napban 13 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos vagy hulladék a megyében, a lángok pedig több mint 3,4 hektáron pusztítottak. A legtöbb esetet a Huszti járásban jegyezték fel, ahol négy tűzeset történt. A Beregszászi és a Técsői járásban három-három, az Ungvári járásban kettő, a Munkácsi járásban pedig egy esethez riasztották a tűzoltókat.

A katasztrófavédelem szerint a száraz növényzet égetése nemcsak a környezetet veszélyezteti. A lángok vadállatokat, madarakat és azok fűben rejtőző utódait is elpusztíthatják, a felügyelet nélkül terjedő tűz pedig az embereket, lakóházakat és egyéb épületeket is veszélybe sodorhat.

A hatóságok arra kérik a megye lakosságát, hogy ne égessenek száraz növényzetet és hulladékot. A növényzet vagy annak maradványainak felgyújtása közigazgatási felelősségre vonással járhat. Magánszemélyek esetében a bírság 3060 és 6120 hrivnya között mozog, a természetvédelmi területeken elkövetett hasonló szabálysértésért pedig legalább 12 240 hrivnya bírság szabható ki.

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