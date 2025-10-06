Hűvös, borongós hét vár Kárpátaljára

A következő napokban borongós, hűvös időre számíthatunk Kárpátalja-szerte. A meteorológusok szerint elszórtan eső, a magashegyi térségekben pedig már az első havas eső is megjelenhet. A hőmérséklet fokozatosan csökken, a reggelek egyre hűvösebbek lesznek, különösen a hegyvidéki régiókban.

A hét első napján erősen felhős lesz az ég, helyenként enyhe eső várható. A magasabb hegyvidéki területeken éjszaka már havas eső is előfordulhat. A reggeli órákban pára, köd nehezítheti a közlekedést a hegyekben. Az éjszakai hőmérséklet +2°C és +7 °C, a nappali hőmérséklet +9 °C és +14 °C között valószínű.

A keddi napon változó felhőzet mellett a hegyekben gyenge eső, a magasabb csúcsokon havas eső is előfordulhat. A reggeli órákban továbbra is ködös lehet az idő a hegyvidéki régiókban.

Éjszaka 0°C és +5, nappal +11°C és +16°C között alakul a hőmérséklet.

Szerdán tartósan borult időre lehet számítani, de jelentősebb csapadék nem várható. A hegyekben reggelente ismét köd fordulhat elő. Éjszaka +2°C-ig süllyed a levegő hőmérséklete, napközben pedig +12°C és +17°C között alakul.

Csütörtökön továbbra is felhős, borongós idő várható. Éjszaka csapadékmentes lesz az idő, nappal azonban helyenként gyenge eső előfordulhat. Éjszakai hőmérséklet: +2 °C és +7 °C, nappali hőmérséklet: +10 °C és +15 °C között alakul.

A hét vége felé is marad a borús és hűvös idő, csapadék viszont nem valószínű. A levegő hőmérséklete alacsonyabb marad, különösen reggel. A nappali maximum-hőmérséklet +16°C lesz, míg éjszaka +3°C-ig csökken a levegő hőmérséklete. A hegyekben már megjelenhet a tél előhírnöke, a havas eső. Az autósok számára kiemelten fontos figyelni a reggeli ködfoltokra, különösen a hegyvidéki útvonalakon.

