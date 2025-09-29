Lehűlés várható Kárpátalján

Hűvös idővel indul a hét, néhol záporokkal. A meteorológusok szerint a hét további részében is szeles, felhős, néhol csapadékos időre kell számítani. Helyenként már reggeli fagyok is előfordulhatnak.

Kedden továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor felénk. Éjszaka +6°C-ig süllyed a levegő hőmérséklete, napközben +15°C várható. A hegyvidéki területeken hajnalban 0°C és 7°C, napközben 5°C ígérkezik.

Szerdán változékony, borongós, kora őszi időre számíthatunk, keletről érkező záporokkal. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok lesz, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.

Szerdán eleinte több napsütésre van kilátás, később azonban egyre több helyen erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat. Reggelre köd képződhet. A hőmérséklet hajnalban -1°C és +8°C , +5°C és +14°C között alakul.

Csütörtökön változóan felhős-napos idő ígérkezik, elszórtan gyenge esővel, futó záporral. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. Az alföldi területeken éjszaka 2°C várható, napközben még +15°C-ig emelkedik a hőmérséklet. A hegyvidéki területken a minimum-hőmérséklet -2°C körül, a maxumum-hőmérséklet +5°C körül alakul. Ezeken a területeken hóesés és havas eső is előfordulhat.

Pénteken az alföldi területeken több órás napsütés várható, máshol felhős, borongós idő. Néhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hideg lesz a reggel, sokfelé várható talajmenti fagy. A hőmérséklet reggel 0°C és +3°C, délután +4°C és +13°C között alakul. A hegyvidéki területeken ennél hidegebb lesz, reggelre talajmenti fagy várható, és napközben sem emelkedik +5°C fölé a levegő hőmérséklete.

Kárpátlja.ma