Esőkkel és zivatarokkal érkezik a május első hétvégéje Kárpátaljára

A száraz, napos időjárás után május első hétvégéjén változékonyabb időjárásra kell készülni térségünkben – figyelmeztetnek a meteorológusok. A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint május 3. és 5. között többfelé várható eső, helyenként zivatar, a hegyvidéki területeken pedig köd is kialakulhat.

Május 3-án, pénteken napközben helyenként zápor, zivatar valószínű. Az éjszakai és reggeli órákban a hegyekben gyenge köd is előfordulhat. A déli szél 5–10 m/s erősségű lesz, de zivatarok idején helyenként 15–20 m/s-ra is megerősödhet. A hőmérséklet éjszaka 6–11 °C, nappal 20–25 °C között alakul, a hegyvidéken éjszaka akár 3 °C-ra is lehűlhet a levegő, napközben 13–18 °C várható.

Május 4-én, szombaton változó felhőzet mellett ismét rövid ideig tartó esőre és zivatarokra kell számítani, főként a délutáni órákban. A hegyekben hajnalban és reggel ismét előfordulhat gyenge köd. A szél továbbra is déli irányú marad, 5–10 m/s-os sebességgel.

Május 5-én, vasárnap helyenként zápor fordulhat elő. Éjszaka 8–13 °C, nappal 16–21 °C közötti hőmérséklet valószínű. A hegyvidéki térségekben ennél hűvösebb időre kell készülni: éjjel 5 °C-ig, nappal pedig 11–13 °C-ig csökkenhet a hőmérséklet.

A meteorológusok felhívják a figyelmet arra, hogy a hétvégi szabadtéri programok tervezésénél érdemes figyelembe venni a várható csapadékot és a zivatarokat, különösen a hegyvidéki területeken.

Kárpátalja.ma/pmg.ua