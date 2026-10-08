Esőt hozhat a pénteki időjárás Kárpátalján

Felhős idő, jelentős csapadék és helyenként zivatar is várható október 9-én Kárpátalján. A hőmérséklet éjszaka 8–13, napközben pedig 14–19 Celsius-fok között alakul.

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint Ungváron éjszaka 11–13, napközben 16–18 fokra lehet számítani. A hegyvidéken legfeljebb 11 fokig emelkedik a hőmérséklet.

A térségben helyenként eső várható, éjszaka néhol jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A nyugati szél 7–12 méter/másodperces sebességgel fúj majd, a hegyekben helyenként 15–20 méter/másodperces széllökésekre is számítani lehet.

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