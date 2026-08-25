Így igényelhető támogatás tűzifára és palackos gázra

Már igényelhető támogatás a tűzifa és a cseppfolyósított gáz megvásárlására a 2026–2027-es fűtési idényre. A támogatásra jogosultaknak azonban érdemes időben benyújtaniuk kérelmüket, mivel idén a támogatást nem hosszabbítják meg automatikusan.

A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a háztartásoknak, amelyek jövedelmükből nehezen tudják előteremteni a téli tüzelő árát. A kérelmeket már most be lehet nyújtani, a halogatás pedig azért sem ajánlott, mert az ősz közeledtével a tűzifa iránti kereslet és az árak is emelkedhetnek.

Ki jogosult a támogatásra?

A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a lakóingatlant kizárólag kályhával vagy más szilárd tüzelésű, úgynevezett egyedi/petrolfűtési rendszerrel fűtsék.

Amennyiben az ingatlanban gáz-, elektromos vagy központi fűtés működik, a támogatást NEM lehet igénybe venni.

A támogatás odaítélésénél kiemelt figyelmet kapnak a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok, köztük:

a belső-ukrajnai menekültek,

a frontvonalhoz közeli és a felszabadított területeken élők,

a többgyermekes családok,

az egyedül élő nyugdíjasok,

valamint a fogyatékossággal élő személyek.

Mekkora összeg igényelhető?

A támogatást egy alkalommal, a teljes fűtési szezonra folyósítják, banki számlára.

Tűzifára

legfeljebb 9 205 hrivnya az általános összeg;

az általános összeg; a front menti területeken élők esetében akár 19 400 hrivnya is lehet.

Az általános támogatási összeg a megállapított normatíva szerint 2 tonna tüzelőanyag költségének fedezésére szolgál.

Palackos cseppfolyósított gázra

A támogatás összege a háztartásban élők számától függ:

1–2 személy esetén: 920 hrivnyától,

920 hrivnyától, 5 vagy több személy esetén: legfeljebb 1 841 hrivnya.

Milyen dokumentumokra van szükség?

A kérelem benyújtásához a következőkre lehet szükség:

személyazonosító okmány,

adóazonosító szám,

a támogatás iránti kérelem,

a háztartás jövedelmeiről szóló nyilatkozat,

bankszámlaszám (IBAN),

az ingatlan kályhafűtését igazoló dokumentum.

Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a támogatás egyik alapfeltétele, hogy a lakóházat kizárólag ilyen módon fűtsék.

Hol lehet benyújtani a kérelmet?

A kérelmezők több lehetőség közül választhatnak. A támogatás igényelhető:

a Gyija portálon,

a Ukrán Nyugdíjalap elektronikus ügyfélfelületén,

a legközelebbi CNAP-ban, vagyis Közigazgatási Szolgáltató Központban,

a Nyugdíjalap szervizközpontjában,

illetve a helyi önkormányzatnál.

A Nyugdíjalap a támogatás odaítéléséről legfeljebb 10 munkanapon belül dönt.

Mire érdemes figyelni?

A támogatás idén nem hosszabbodik meg automatikusan, ezért azoknak is új kérelmet kell benyújtaniuk, akik korábban már részesültek hasonló támogatásban.

A kérelmet célszerű már most elindítani, nem pedig őszig várni. A fűtési szezon közeledtével ugyanis a tűzifa iránti kereslet jellemzően megnő, ami magasabb árakat és hosszabb szállítási határidőt eredményezhet.

Röviden: ha valaki kizárólag kályhával fűt, és háztartásának jövedelme nem teszi lehetővé a téli tüzelő könnyű megvásárlását, érdemes mielőbb utánanéznie a 2026–2027-es támogatásnak, és benyújtania a kérelmet.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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