Így igényelhető támogatás tűzifára és palackos gázra

Mondik Márta Közélet

Már igényelhető támogatás a tűzifa és a cseppfolyósított gáz megvásárlására a 2026–2027-es fűtési idényre. A támogatásra jogosultaknak azonban érdemes időben benyújtaniuk kérelmüket, mivel idén a támogatást nem hosszabbítják meg automatikusan.

A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a háztartásoknak, amelyek jövedelmükből nehezen tudják előteremteni a téli tüzelő árát. A kérelmeket már most be lehet nyújtani, a halogatás pedig azért sem ajánlott, mert az ősz közeledtével a tűzifa iránti kereslet és az árak is emelkedhetnek.

Ki jogosult a támogatásra?

A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a lakóingatlant kizárólag kályhával vagy más szilárd tüzelésű, úgynevezett egyedi/petrolfűtési rendszerrel fűtsék.

Amennyiben az ingatlanban gáz-, elektromos vagy központi fűtés működik, a támogatást NEM lehet igénybe venni.

A támogatás odaítélésénél kiemelt figyelmet kapnak a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok, köztük:

  • a belső-ukrajnai menekültek,
  • a frontvonalhoz közeli és a felszabadított területeken élők,
  • a többgyermekes családok,
  • az egyedül élő nyugdíjasok,
  • valamint a fogyatékossággal élő személyek.
Mekkora összeg igényelhető?

A támogatást egy alkalommal, a teljes fűtési szezonra folyósítják, banki számlára.

Tűzifára
  • legfeljebb 9 205 hrivnya az általános összeg;
  • a front menti területeken élők esetében akár 19 400 hrivnya is lehet.

Az általános támogatási összeg a megállapított normatíva szerint 2 tonna tüzelőanyag költségének fedezésére szolgál.

Palackos cseppfolyósított gázra

A támogatás összege a háztartásban élők számától függ:

  • 1–2 személy esetén: 920 hrivnyától,
  • 5 vagy több személy esetén: legfeljebb 1 841 hrivnya.
Milyen dokumentumokra van szükség?

A kérelem benyújtásához a következőkre lehet szükség:

  • személyazonosító okmány,
  • adóazonosító szám,
  • a támogatás iránti kérelem,
  • a háztartás jövedelmeiről szóló nyilatkozat,
  • bankszámlaszám (IBAN),
  • az ingatlan kályhafűtését igazoló dokumentum.

Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a támogatás egyik alapfeltétele, hogy a lakóházat kizárólag ilyen módon fűtsék.

Hol lehet benyújtani a kérelmet?

A kérelmezők több lehetőség közül választhatnak. A támogatás igényelhető:

A Nyugdíjalap a támogatás odaítéléséről legfeljebb 10 munkanapon belül dönt.

Mire érdemes figyelni?

A támogatás idén nem hosszabbodik meg automatikusan, ezért azoknak is új kérelmet kell benyújtaniuk, akik korábban már részesültek hasonló támogatásban.

A kérelmet célszerű már most elindítani, nem pedig őszig várni. A fűtési szezon közeledtével ugyanis a tűzifa iránti kereslet jellemzően megnő, ami magasabb árakat és hosszabb szállítási határidőt eredményezhet.

Röviden: ha valaki kizárólag kályhával fűt, és háztartásának jövedelme nem teszi lehetővé a téli tüzelő könnyű megvásárlását, érdemes mielőbb utánanéznie a 2026–2027-es támogatásnak, és benyújtania a kérelmet.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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