Így igényelhető támogatás tűzifára és palackos gázra
Már igényelhető támogatás a tűzifa és a cseppfolyósított gáz megvásárlására a 2026–2027-es fűtési idényre. A támogatásra jogosultaknak azonban érdemes időben benyújtaniuk kérelmüket, mivel idén a támogatást nem hosszabbítják meg automatikusan.
A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a háztartásoknak, amelyek jövedelmükből nehezen tudják előteremteni a téli tüzelő árát. A kérelmeket már most be lehet nyújtani, a halogatás pedig azért sem ajánlott, mert az ősz közeledtével a tűzifa iránti kereslet és az árak is emelkedhetnek.
Ki jogosult a támogatásra?
A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a lakóingatlant kizárólag kályhával vagy más szilárd tüzelésű, úgynevezett egyedi/petrolfűtési rendszerrel fűtsék.
Amennyiben az ingatlanban gáz-, elektromos vagy központi fűtés működik, a támogatást NEM lehet igénybe venni.
A támogatás odaítélésénél kiemelt figyelmet kapnak a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok, köztük:
- a belső-ukrajnai menekültek,
- a frontvonalhoz közeli és a felszabadított területeken élők,
- a többgyermekes családok,
- az egyedül élő nyugdíjasok,
- valamint a fogyatékossággal élő személyek.
Mekkora összeg igényelhető?
A támogatást egy alkalommal, a teljes fűtési szezonra folyósítják, banki számlára.
Tűzifára
- legfeljebb 9 205 hrivnya az általános összeg;
- a front menti területeken élők esetében akár 19 400 hrivnya is lehet.
Az általános támogatási összeg a megállapított normatíva szerint 2 tonna tüzelőanyag költségének fedezésére szolgál.
Palackos cseppfolyósított gázra
A támogatás összege a háztartásban élők számától függ:
- 1–2 személy esetén: 920 hrivnyától,
- 5 vagy több személy esetén: legfeljebb 1 841 hrivnya.
Milyen dokumentumokra van szükség?
A kérelem benyújtásához a következőkre lehet szükség:
- személyazonosító okmány,
- adóazonosító szám,
- a támogatás iránti kérelem,
- a háztartás jövedelmeiről szóló nyilatkozat,
- bankszámlaszám (IBAN),
- az ingatlan kályhafűtését igazoló dokumentum.
Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a támogatás egyik alapfeltétele, hogy a lakóházat kizárólag ilyen módon fűtsék.
Hol lehet benyújtani a kérelmet?
A kérelmezők több lehetőség közül választhatnak. A támogatás igényelhető:
- a Gyija portálon,
- a Ukrán Nyugdíjalap elektronikus ügyfélfelületén,
- a legközelebbi CNAP-ban, vagyis Közigazgatási Szolgáltató Központban,
- a Nyugdíjalap szervizközpontjában,
- illetve a helyi önkormányzatnál.
A Nyugdíjalap a támogatás odaítéléséről legfeljebb 10 munkanapon belül dönt.
Mire érdemes figyelni?
A támogatás idén nem hosszabbodik meg automatikusan, ezért azoknak is új kérelmet kell benyújtaniuk, akik korábban már részesültek hasonló támogatásban.
A kérelmet célszerű már most elindítani, nem pedig őszig várni. A fűtési szezon közeledtével ugyanis a tűzifa iránti kereslet jellemzően megnő, ami magasabb árakat és hosszabb szállítási határidőt eredményezhet.
Röviden: ha valaki kizárólag kályhával fűt, és háztartásának jövedelme nem teszi lehetővé a téli tüzelő könnyű megvásárlását, érdemes mielőbb utánanéznie a 2026–2027-es támogatásnak, és benyújtania a kérelmet.