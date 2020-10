Így tedd rá! munkaközösség indult Beregszászban

Így tedd rá! munkaközösség indult el szeptember 25-én Beregszászban.

A program vezetőjével, Jaró Klaudiával már korábban beszélgettünk az Így tedd rá! programról, amely játékos formában, a hagyományos népi játékok segítségével fejleszti a gyerekeket, a magyar néptánc alapjait is segíti elsajátítani. Mindeközben mondókákat, játékokat tanulnak, ami által fejlődnek a különböző készségek, a zenei hallás, a ritmika. Néha a szülők is bekapcsolódhatnak egy-egy játékba, ami felejthetetlen élményt nyújt szülőnek és gyermekének egyaránt.

Most pedig a gyerekek mellett a pedagógusoknak is új tanítási módszereket mutat. A program elindulásáról Jaró Klaudiát kérdeztük.



– A munkaközösség ötlete Magyarországról indult, ahol már egy éve működik sikeresen a program – kezdte a bemutatást Jaró Klaudia. – Nagy álom volt, hogy itt, Kárpátalján is létrehozzunk egy szakmai közösséget mindazoknak, akik már ismerik, vagy szeretnék megismerni azt a szemléletet és pedagógiai eszköztárat, amit az Így tedd rá! programban képviselünk. Egy olyan alkalmat szeretnénk biztosítani az óvodapedagógusoknak, tanítóknak, főiskolai hallgatóknak és minden érdeklődőnek, ahol inspiráció, új ötletek, tapasztalatok, új kapcsolatok és élmények várják őket.

Majd Jaró Klaudia hozzátette, hogy az első alkalom nagy sikert aratott: Nagydobronyból, Tiszaágtelekről, Beregújfaluból, Nagyberegről, Mezőkaszonyból, Badalóból, Mezőváriból és Feketepatakról is érkeztek pedagógusok.

A tervek szerint a szakmai alkalmat havi rendszerességgel hirdetik majd meg.

A résztvevők a foglalkozásokon elsajátított játékokat, mondókákat, dalokat és módszereket könnyen alkalmazhatják munkájuk során.

A következő találkozóra október 9-én, a magyar népi játék napján kerül sor.

B. K.

Kárpátalja.ma