Így telt a szilveszter a kárpátaljai mentősöknél

Szilveszter éjjelén a sürgősségi mentőszolgálat csapatai több mint 400 riasztáshoz vonultak ki Kárpátalján.

A mentőszolgálat közlése szerint a 103-as segélyhívóra 802 bejelentés érkezett, amelyek közül 407 esetben indultak mentőautók.

A mentőszolgálat szilveszteri statisztikája:

Szív- és érrendszeri esetek: több tucat magasvérnyomásos rosszullét, 7 agyvérzéses (stroke) eset és 2 szívinfarktus

Traumatológiai és sebészeti esetek: 20 sérülés és 22 akut sebészeti állapot

Gyermekek: 21 riasztás kiskorú betegekhez

Speciális esetek: 10 alkoholmérgezés, valamint 1 kihűléses állapot

Két riasztás téves bejelentésnek bizonyult.

Életmentés a kórház küszöbén

A legdrámaibb eset Ungváron történt. Egy 66 éves nőt kritikus állapotban, tüdőödémával szállították kórházba. A nő szíve közvetlenül a sürgősségi osztály bejáratánál állt le. A mentősök 15 percen át folyamatos újraélesztést végeztek. A beteget stabilizálták, majd átadták az intenzív osztály szakembereinek.

