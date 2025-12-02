Bírság jár az illegálisan kivágott fenyőfákért

A karácsonyi és újévi ünnepek közeledtével fokozott ellenőrzéseket tartanak megyeszerte az illegális fenyőfavágások megelőzése érdekében. A razziákat az Állami Ökológiai Felügyelőség végzi a rendőrség és az állami erdővédelmi szolgálat bevonásával.

A hatóságok kiemelik, hogy minden évben előfordulnak a téli ünnepek előtt jogosulatlan fakivágások, ezért idén korábban megkezdték az ellenőrzéseket az erdők, közutak és potenciális illegális árusítóhelyek környékén.

A szabályszegők komoly bírságokra számíthatnak

A vonatkozó törvények szigorú szankciókat írnak elő az engedély nélküli fakivágásokért:

magánszemélyek esetében 510–1020 hrivnya,

hivatalos személyek esetében 2 550–5 100 hrivnya pénzbírság szabható ki.

Egyetlen, legfeljebb kétméteres fenyő illegális kivágása 893,37 hrivnya összegű kártérítést von maga után. Amennyiben a jogsértés természetvédelmi területen történik, a bírság mértéke jóval magasabb – 7627,32 hrivnya.

Nemcsak a kivágás, a vásárlás is büntethető

A törvény a jogosulatlan fenyőfavágás mellett az illegális eredetű fák értékesítését és megvásárlását is bünteti. Aki ilyen fát árul vagy vásárol, az 510–1700 hrivnya közötti bírságot kaphat.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag engedéllyel, jelöléssel ellátott fenyőt vásároljanak, és figyeljenek arra, hogy az ünnepi készülődés ne járjon természeti károkozással.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net