Illegális vadászat a Huszti járásban

A rendőrség vizsgálatot indított a huszti járási Csertés (Csertizs) községben történt, vadon élő állatok illegális kilövésével kapcsolatban – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata november 23-án.

A rendfenntartók a közösségi média megfigyelése során fedeztek fel egy bejegyzést, amely vadon élő állatok kilövéséről szólt. A felhasználó képeket és videókat tett közzé az esetről, valamint megjegyezte, hogy rendszeresen hall lövéseket a lakóépületek közelében.

A hatóság munkatársai regisztrálták az esetet, és felvették a kapcsolatot a bejegyzés szerzőjével a körülmények tisztázása és az érintett személyek beazonosítása érdekében.

Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció