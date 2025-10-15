Több mint tízmillió hrivnya kártérítés illegális fakitermelésért

10.3 millió hrivnya kártérítés megfizetésére kötelezte a bíróság az Ukrajna Erdői Állami Vállalatot illegális fakitermelés jóváhagyása miatt – olvasható az országos főügyészség Facebook-oldalán.

A vádirat szerint az egyik kárpátaljai erdészet munkatársai engedélyezték fenyők kivágását, ezzel jelentős kárt okozva a környezet, az állam és a helyi önkormányzat számára.

Az ügyészség keresetének a Kárpátaljai Gazdasági Bíróság helyt adott, majd a döntést másodfokon a Nyugati Gazdasági Fellebbviteli Bíróság is jóváhagyta.

