Több mint tízmillió hrivnya kártérítés illegális fakitermelésért
10.3 millió hrivnya kártérítés megfizetésére kötelezte a bíróság az Ukrajna Erdői Állami Vállalatot illegális fakitermelés jóváhagyása miatt – olvasható az országos főügyészség Facebook-oldalán.
A vádirat szerint az egyik kárpátaljai erdészet munkatársai engedélyezték fenyők kivágását, ezzel jelentős kárt okozva a környezet, az állam és a helyi önkormányzat számára.
Az ügyészség keresetének a Kárpátaljai Gazdasági Bíróság helyt adott, majd a döntést másodfokon a Nyugati Gazdasági Fellebbviteli Bíróság is jóváhagyta.
Forrás: Facebook/Ukrán Főügyészi Iroda
Nyitókép: illusztráció/slovoidilo.ua
Kapcsolódó: