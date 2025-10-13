Pert indítottak az érintetlen kárpátaljai erdők védelméért

A Kárpátok egyedülálló, érintetlen kincsei megfelelő védelem nélkül maradhatnak. Példátlan jogi eljárás van folyamatban Kárpátalján: az ügyészség bírósághoz fordult azzal a követeléssel, hogy kötelezze az „Ukrajna Erdői” állami vállalatot valódi védett státusz megállapítására és több mint 500 hektárnyi érintetlen erdő határainak egyértelmű kijelölésére.

Az érintett erdőfoltok évtizedek óta mentesek az emberi beavatkozástól, és ritka, érintetlen ökoszisztémát képviselnek, melyek fennmaradása kritikus a biodiverzitás és a jövő generációi számára egyaránt.

A Técsői Körzeti Ügyészség pert indított a Kárpátaljai Körzeti Közigazgatási Bíróságnál, az „Ukrajna Erdői” vállalat tétlensége miatt.

A fő kifogás az, hogy nincsenek elkészítve a szükséges földügyi projektek, és a természetvédelmi területek határai nincsenek fizikailag kijelölve a helyszínen, ami ellehetetleníti a megfelelő védelmet.

Az ügyészség szerint ez közvetlen kockázatot jelent az őserdők ökoszisztémájára, különösen a szabályozatlan gazdálkodás és az ellenőrizetlen használat miatt.

A per a helyi jelentőségű természetvédelmi alap négy kulcsfontosságú objektumát érinti, amelyek összterülete meghaladja az 527 hektárt.

Az ügyészek azt kérik, hogy a vállalat végezze el a természetvédelmi területek határainak fizikailag történő kijelölését.

Ez az ügy jelentős precedenst teremthet Ukrajnában: eddig ilyen gyakorlat nem volt, és a határkijelölés lehetővé teszi a felügyeleti szervek számára a természetvédelmi előírások hatékony betartatását, valamint a gazdálkodási tevékenységek jogszabályok szerinti szabályozását.

A döntés eredményeként a természetvédelmi területek hatékonyabb védelme és a ritka préri és erdők megőrzése valósulhat meg Kárpátalján.

Az ügyről készült videót a Kárpátaljai Megyei Ügyészség hivatalos oldalán tekinthetik meg.

Kárpátalja.ma