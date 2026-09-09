Illegálisan működő benzinkutat lepleztek le a Beregszászi járásban
Engedély nélküli üzemanyag-értékesítést és több más szabálytalanságot tártak fel az adóhatóság munkatársai egy beregszászi járási benzinkúton. A feltárt jogsértések miatt a kiszabható pénzügyi szankciók összértéke meghaladja az 1,4 millió hrivnyát.
Az ellenőrzés során próbavásárlást is végeztek, amelyen dokumentálták, hogy a töltőállomáson dízelüzemanyagot értékesítettek pénztárgépes elszámolás nélkül, és a vásárlónak nem adtak nyugtát vagy más elszámolási bizonylatot.
Az ellenőrzés során azt is megállapították, hogy az üzemanyagot a szükséges engedélyek és licencek nélkül tárolták és értékesítették.
További szabálytalanságként az üzemanyagkészletek nem megfelelő nyilvántartását is feltárták. A vállalkozás nem tudott olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek igazolták volna a helyszínen található üzemanyag eredetét és megfelelő könyvelését.
A feltárt jogsértések alapján előirányzott pénzügyi szankciók teljes összege meghaladja az 1,4 millió hrivnyát.
Nyitókép forrása: UNIAN/Микола Тис/illusztráció
Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com