Illegálisan működő benzinkutat lepleztek le a Beregszászi járásban

Engedély nélküli üzemanyag-értékesítést és több más szabálytalanságot tártak fel az adóhatóság munkatársai egy beregszászi járási benzinkúton. A feltárt jogsértések miatt a kiszabható pénzügyi szankciók összértéke meghaladja az 1,4 millió hrivnyát.

Az ellenőrzés során próbavásárlást is végeztek, amelyen dokumentálták, hogy a töltőállomáson dízelüzemanyagot értékesítettek pénztárgépes elszámolás nélkül, és a vásárlónak nem adtak nyugtát vagy más elszámolási bizonylatot.

Az ellenőrzés során azt is megállapították, hogy az üzemanyagot a szükséges engedélyek és licencek nélkül tárolták és értékesítették.

További szabálytalanságként az üzemanyagkészletek nem megfelelő nyilvántartását is feltárták. A vállalkozás nem tudott olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek igazolták volna a helyszínen található üzemanyag eredetét és megfelelő könyvelését.

A feltárt jogsértések alapján előirányzott pénzügyi szankciók teljes összege meghaladja az 1,4 millió hrivnyát.

Nyitókép forrása: UNIAN/Микола Тис/illusztráció

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com

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