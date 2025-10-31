Informatikai hiba lépett fel a magyar–ukrán határátkelőhelyeken
Informatikai rendszerprobléma miatt hosszabb várakozási időre kell számítaniuk az utazóknak a közúti határátkelőhelyeken – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken kora délután a police.hu oldalon.
Az országos probléma pénteken délután, kevéssel 13 óra után jelentkezett. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.
A külföldre utazóknak azt ajánlják, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán, valamint a rendőrségi útinformációs rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével.
Forrás: MTI