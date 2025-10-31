Ingyenes buszjáratok közlekednek Huszton mindenszentek napján

November 1-jén ingyenes buszjáratok közlekednek Huszton a városi temető felé – tudatta a Huszti Városi Tanács a Facebook-oldalán október 30-án.

A tájékoztatás szerint az egyik autóbusz a Hvilinka áruháztól indul 11:00 és 14:00 órakor a temetőig, majd onnan indul vissza 12:00 és 15:00 órakor.

A másik buszjárat a Podarunki áruháztól (a református templommal szemben) indul 12:30-kor és 15:30-kor, visszafelé pedig 13:30-kor és 16:30-kor.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció