Ingyenes veszettség elleni oltás Csapon

Háromnapos, ingyenes veszettség elleni oltási kampány kezdődött november 3-án Csapon – tudatta a városi tanács a Facebook-oldalán.

A helyi lakosoknak lehetőségük van beoltatni házi kedvenceiket 10:00 és 16:00 óra között. Az eljárást a Kárpátaljai Megyei Állami Állatkórház szakemberei végzik.

November 3-án, hétfőn a Nova Posta 1. számú fiókjával szemben oltottak;

november 4-én a Béke utca 1. szám alatt oltanak, az Oscsadbank fiókjával szemben;

november 6-án pedig a Fő úton, a Smaragd szálloda-étteremmel szemben.

