Jól működik az Inkluzív Erőforrás Központ Szolyván

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója munkalátogatást tett a Szolyvai Inkluzív Erőforrás Központba november 13-án.

Az intézményben speciális oktatási igényű gyermekek számára barátságos környezetet alakítottak ki, ahol gondosan kivitelezett megoldások segítik a fejlesztést és a tanulást. A központban komplex pszichológiai és pedagógiai értékelést végeznek.

A látogatás során a kormányzó megtekintette a foglalkozások helyszíneit és beszélgetett az intézmény munkatársaival. A központ logopédusokkal, gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal, gyógytornászokkal, és ergoterapeutával dolgozik. Hetente 137 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el a Szolyvai és a Hársfalvai kistérségekből, valamint más településekről és belső menekültek közül.

Bileckij kiemelte az intézmény magas színvonalú működését – a pedagógusok szakmai elhivatottságát, a tanulók eredményeit, a szülők elismerő visszajelzéseit, valamint a korszerű felszereltséget, amely növeli a szakmai munka hatékonyságát.

A kormányzó hangsúlyozta, hogy az ilyen központok a társadalmi akadálymentesítés megvalósulását jelentik, ahol minden gyermek – képességeitől vagy sajátosságaitól függetlenül – tanulhat, fejlődhet és kapcsolatba léphet társaival.

Kárpátalja.ma