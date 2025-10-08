Interreg „Lengyelország–Ukrajna”: közös projektek Kárpátalján

Kárpátalján tartották az Interreg VI-A NEXT „Lengyelország–Ukrajna 2021–2027” program ötödik monitoringbizottsági ülését október 8-án. Erről Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója számolt be a közösségi oldalán.

Az eseményen a lengyel Fejlesztési és Regionális Politikai Minisztérium, az Európai Bizottság, az Európai Projektek Központja, valamint a program varsói közös titkárságának képviselői vettek részt.

Ukrajna részéről a Miniszteri Kabinet titkárságának, valamint az ország hat nyugati megyéjének katonai közigazgatásainak delegáltjai voltak jelen. A lengyel regionális partnerek online csatlakoztak az üléshez.

A tanácskozáson áttekintették azokat a projekteket, amelyek már megvalósítás alatt állnak. Az Interreg „Lengyelország–Ukrajna” program az Európai Unió egyik legsikeresebb és legversenyképesebb határon átnyúló kezdeményezésének számít – fogalmazott Bileckij.

Kárpátalja jelenleg 12 projektet valósít meg a program keretében, elsősorban az egészségügy és a környezetvédelem területén, több mint 10 millió euró összértékben.

A kormányzó szerint, bár a megyének nincs közvetlen, működő határátkelőhelye Lengyelországgal, sikerült szoros együttműködést kialakítani a lengyel régiókkal és közösségekkel. A közös kezdeményezések a környezetvédelem, az orvosi ellátás, a turizmus és a kulturális örökség területére is kiterjednek.

A tanácskozáson bemutatták a Kárpátokon végighaladó kerékpárút építésének tervét is, amely a megyét átszelve kapcsolná össze a természetet és a helyi kultúrát az aktív turizmus szerelmesei számára.

A felek megerősítették elkötelezettségüket a közös fejlesztések folytatása mellett, hogy a határon átnyúló együttműködés tovább erősödjön a jövőben is.

Nyitókép: Miroszlav Bileckij kormányzó hivatalos Facebook-oldala

