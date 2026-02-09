Iskolabuszsofőrt keres a Nagybégányi Községi Tanács

A Nagybégányi Községi Tanács Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Osztálya új munkatársat keres iskolabuszsofőr munkakörbe.

A pozíció betöltéséhez elengedhetetlen a D kategóriás jogosítvány és a legalább 3 év járművezetési tapasztalat.

Az állás remek lehetőség mindazok számára, akik szeretnének egy stabil, közösségorientált munkakörben dolgozni, és fontos számukra a fiatalok biztonságos szállítása az iskolába és onnan haza.

További információért és jelentkezéshez, hívják a következő telefonszámot: 0 (95) 002 56 93.

Kárpátalja.ma