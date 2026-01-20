Ismét elgázolt a vonat egy férfit Munkácson

Elgázolt a vonat egy 30 éves férfit január 20-án reggel Munkácson, a Mihajlo Dankanics utcában – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.

A férfi éppen a vasúti síneken kelt át, amikor az eset történt.

A helyszínt járművel lehetetlen volt megközelíteni, így a mentősök 600 métert gyalogoltak a sérült férfival. Fejsérülést és egyéb sérüléseket szenvedett, stabil állapotban kórházba szállították.

Az orvosok szerint ez már a második ilyen eset a Munkácsi járásban egy héten belül.

Kárpátalja.ma