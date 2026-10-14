Ismét közbeszerzést írtak ki az ungvári gyalogoshíd felújítására

Ismét közbeszerzési eljárást hirdettek az ungvári gyalogoshíd teljes körű felújítására. A Színház teret és a Petőfi Sándor teret összekötő híd korszerűsítésének becsült összköltsége meghaladja a 72,29 millió hrivnyát.

Erről az Ungvári Városi Tanács számolt be hivatalos Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a híd felújításához szükséges terv- és költségvetési dokumentáció kidolgozását még 2020-ban kezdték meg. A terveket 2026-ban a jogszabályi változások miatt módosították.

A munkálatokat 2026 júniusában, egy 55,5 millió hrivnyás közbeszerzési eljárást követően tervezték megkezdeni. A városi tanács közlése szerint azonban a korábbi közbeszerzés eredménytelenül zárult.

A felújítás során kijavítják a híd szerkezeti hibáit, helyreállítják a hídfőket és a közbenső pilléreket, valamint megerősítik az alapozást. Emellett felfestésekkel jelölik ki a gyalogosok és kerékpárosok közös közlekedésére szolgáló területet, továbbá díszkivilágítást is terveznek.

A balesetveszély elhárítása érdekében elbontják a meglévő hídburkolatot, a pályalemez egyes elemeit és a hídszerkezet keresztgerendáit. A városi tanács szerint ezek a munkálatok megszüntethetik a hídszerkezet kiálló részeinek leszakadásával járó kockázatot.

A beruházás teljes becsült költsége a 2026. július 28-i árakon számolva meghaladja a 72,29 millió hrivnyát.

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