Ismét tömeges bombariadók Ukrajna-szerte

Az Ukrán Nemzeti Rendőrség tömeges bombafenyegetésekről számolt be március 30-án. A tájékoztatás szerint délelőtt 11.00 óta állami szervek, önkormányzatok, oktatási intézmények, vállalatok, bankok és egyéb létesítmények e-mail-címeire érkeztek a figyelmeztetések.

Mint írták, eddig országszerte 1260 ilyen jellegű bejelentés érkezett.

A Kárpátalja.ma információi szerint a Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban és a P. Frangepán Katalin Gimnáziumban is bombariadót hirdettek.

A hatóságok eddig a bejelentések mintegy 20%-át ellenőrizték, ezekben az esetekben a bombafenyegetések hamisnak bizonyultak. A többi objektum átvizsgálása jelenleg is folyamatban van.

