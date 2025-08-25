Több mint 75 ezer hrivnyás bírságot kapott egy ittas sofőr Ungváron

A járőrök augusztus 24-én éjjel megállítottak egy Audi márkájú személyautót Ungváron, melynek vezetője megszegte a közlekedési szabályokat.

A férfi alkoholos befolyásoltságra utaló jeleket mutatott. A vizsgálat szerint a sofőr vérében 1,79 ezrelék alkohol volt.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfit korábban eltiltották a járművezetéstől, ám ennek ellenére ismét volán mögé ült, és a bíróság döntését sem hajtotta végre.

A rendőrök a férfi ellen több szabálysértési jegyzőkönyvet állítottak ki. A bírság összege meghaladja a 75 ezer hrivnyát.

Forrás: kárpátaljai járőrrendőrség

Kárpátalja.ma