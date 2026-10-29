Ittas sofőr gázolt el egy kerékpárost Nagybocskón

Ittas állapotban gázolt el egy 56 éves kerékpáros nőt egy személygépkocsi vezetője a Rahói járásban található Nagybocskón – közölte a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a balesetet október 28-án, hajnali 5 óra körül észlelték a járőröző rendőrök. A helyszínre mentőket és nyomozócsoportot hívtak.

Az előzetes vizsgálatok alapján egy Volkswagen Passat 37 éves vezetője elütötte a vele azonos irányban, a járdán közlekedő kerékpáros nőt.

Az 56 éves sértettnél zárt koponya-agysérülést, elmozdulással járó felkarcsonttörést, valamint a fej lágyrészein keletkezett szakított sebeket állapítottak meg.

A rendőrök alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá a sofőrt. A Dräger készülék 0,78 ezrelékes véralkoholszintet jelzett.

A férfit őrizetbe vették, és előzetes fogdába szállították.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.

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