Ittas sofőr okozott balesetet Ungváron

Közlekedési baleset történt március 6-án Ungváron a Kapusanszka utcában – a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy Kia márkájú autó sofőrje nem választott biztonságos sebességet, és nem tartott megfelelő követési távolságot, ezért összeütközött egy előtte haladó Skoda márkájú személyautóval.

A járőrök a beszélgetés során alkoholos befolyásoltságra utaló jeleket fedeztek fel a sofőrön. A rendfenntartók gyanúja beigazolódott, mivel az alkoholszonda 2,39-es véralkoholszintet mutatott ki a nőnél, ami majdnem 12-szer magasabb a megengedettnél.

A sofőr ellen eljárás indult. 55 ezer hrivnya pénzbírságra számíthat.

Kárpátalja.ma