Ittas sofőrt büntettek meg Ungváron

Az ungvári járőrök ittas vezetés miatt intézkedtek egy Toyota sofőrjével szemben a Szobranecka utcában – tudatta a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán július 12-én.

Az ellenőrzés során a rendőrök alkoholszagot éreztek a sofőr leheletén, valamint mozgáskoordinációs zavarokat is tapasztaltak. A helyszíni alkoholteszt pozitív eredményt hozott. A férfi szervezetében 2,34 ezrelék alkoholt mutatott ki a helyszíni alkoholszonda.

A sofőr ellen ittas járművezetés miatt közigazgatási eljárás indult.

Fontos megjegyezni, hogy aki ittas állapotban ül volán mögé, az nemcsak a saját, de a többi közlekedő életét is veszélybe sodorja.

Ittas állapotban vagy kábítószer hatása alatt történő vezetésért a minimum pénzbüntetés az első alkalommal 17 000 hrivnya és a vezetői engedély bevonása 1 évre.

Amennyiben ez egy éven belül másodszor is előfordul, a bírság már 34 000 hrivnya lesz, valamint a vezetői engedélyt 3 évre bevonják.

A harmadik esetben a kiszabható bírság 51 000 hrivnya, amihez társul a vezetői engedély 10 évre történő bevonása és a jármű elkobzása, vagy 15 napos letartóztatás, 10 év jogosítványmegvonás és járműelkobzás.

Kárpátalja.ma

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